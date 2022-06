Tourisme : La compagnie Copa Airlines de retour à Juliana !

Après deux années d’interruption liées à la crise sanitaire, la compagnie aérienne nationale du Panama a repris ses rotations vers l’aéroport Princess Juliana. Une excellente opportunité pour les voyageurs en provenance d’Amérique centrale et du Sud souhaitant séjourner à Saint-Martin.

Mercredi 1er juin, le vol inaugural marquant la reprise des rotations de Copa Airlines entre Panama City et Sint Maarten se posait sur le tarmac de Juliana. L’équipage du Boeing 737 et ses 90 passagers ont été chaleureusement accueillis par l’Office de Tourisme de Saint Martin, représenté par sa présidente Valérie Damaseau, le Ministre of Public Health, Social Development and Labor, Omar Ottley ainsi que les représentants du Sint Maarten Tourism Bureau et de l’aéroport de Princess Juliana.

Ravie de retrouver ses touristes latino-américains, la Friendly Island avait soigné son accueil avec l’ambiance musicale d’un groupe de steel pan, des danseuses en costume traditionnel et un petit-déjeuner typiquement saint-martinois servi à chacun des passagers !

Une porte d’entrée pour l’Amérique latine

Copa Airlines propose désormais 2 vols par semaine, le mercredi et le vendredi : arrivée à SXM à 11h20, départ vers Panama City à 12h20. La reprise de ces rotations est une excellente opportunité pour la clientèle latinoaméricaine.

Des enjeux soulignés par Mme Damaseau lors de son mot d’accueil : « Cette liaison est la porte d’entrée depuis l’Amérique latine vers notre destination et la promesse de nombreux visiteurs que nous sommes honorés de recevoir. De plus, ce vol positionne notre ile comme point de départ à destination de toute l’Amérique latine pour les résidents de Saint-Martin et des îles environnantes, renforçant nos relations touristiques et commerciales». En 2h57mn, les vols Panamy City / Sint Maarten représentent en effet une excellente desserte de l’île pour l’ensemble des pays d’Amérique latine et centrale. Une connectivité très attractive pour notre destination, attentive à ce marché touristique qui s’ouvre à nouveau après deux ans de pandémie.

Une promotion bien ciblée

L’Office de Tourisme de Saint-Martin est représenté au Brésil, en Colombie, en Argentine et au Chili. Ces marchés bénéficient eux-mêmes d’une bonne desserte aérienne depuis les grandes villes, offrant une facilité de connexion avec le Panama. La politique tarifaire compétitive pratiquée par Copa Airlines devrait contribuer à séduire cette clientèle latino-américaine souhaitant séjourner sur l’île. Afin de bien cibler ce marché touristique, l’Office de Tourisme a donc scellé une étroite collaboration avec Copa Airlines pour booster la notoriété de la destination. Des voyages « découverte » seront ainsi proposés à la presse et aux professionnels du tourisme dans les prochaines semaines, afin de renforcer les relations commerciales avec les pays concernés. Des liens qui ont déjà été tissés du 3 au 6 mai dernier, lors de la participation de l’Office de Tourisme de Saint-Martin au salon ILTM (International Luxury Travel Market) à Sāo Paulo.

