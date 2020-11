TOURISME : L’hôtel «La Samanna» ne rouvrira pas cette saison

La Samana située sur la plage de Baie longue, seul hôtel cinq hôtels de la partie française, ne rouvrira pas pour la saison 2020-2021 en raison de la crise sanitaire. L’annonce a été faite vendredi matin par le président du club du tourisme en début de séance plénière du conseil territorial ; Patrice Seguin avait demandé au président de la Collectivité de pouvoir s’exprimer pour «faire un état des lieux du tourisme sur le territoire».

L’établissement hôtelier appartenant au groupe Belmond a pris cette décision car il n’a pas eu l’autorisation d’accueillir des clients américains. Pour rappel, les ressortissants des Etats-Unis ne sont pas autorisés à entrer en Europe, y compris à Saint-Martin, car les USA figurent sur la liste des pays à risque covid-19. «Nous avions alerté les institutions mais l’absence de réponse des ministères n’a pas permis à l’hôtel de rouvrir», a indiqué le club du tourisme.

Patrice Seguin a également confirmé «la fermeture définitive de l’agence Carimo» et l’incertitude du devenir de l’hôtel Secrets à l’Anse Marcel.

Le club du tourisme regrette qu’aucune stratégie commune et aucun protocole sanitaire aux deux côtés de l’île n’aient pu se mettre en place en vue de la prochaine saison touristique. «L’espoir d’une reprise touristique est reporté à fin 2021 », a commenté le club du tourisme.

Pour sa part, Daniel Gibbs considère la situation «lamentable» et regrette qu’aucune solution n’ait pu être trouvée malgré les nombreuses réunions conduites ces derniers mois. Il ne comprend pas non plus pourquoi l’Etat interdit aux hébergeurs d’accueillir des Américains alors que «ceux-ci, arrivant à l’aéroport Juliana, peuvent passer la frontière pour venir dans nos restaurants et se promener dans nos rues sans contrôle». (soualigapost.com)