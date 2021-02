Tourisme : Les représentants du Club du Tourisme reçus en Collectivité

Le président Daniel Gibbs a reçu, le lundi 8 février dernier, les représentants du Club du tourisme, Patrice Seguin, président, Eléonore Astier-Pétin, 1ère vice-présidente et Véronique Legris, directrice. L’objectif de cette rencontre était de pouvoir échanger sur la situation de crise que nous traversons et les nouvelles restrictions de voyage instaurées par le décret du 30 janvier 2021.

Le président Gibbs a souhaité faire part de ses échanges avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, rencontré la semaine dernière à Paris, et prendre connaissance de la position des hôteliers sur ces restrictions.

L’intervention conjointe du Président Gibbs et de son homologue de Saint-Barthélemy, Bruno Magras auprès du ministre, a permis la levée des motifs impérieux de voyage entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Les hôteliers, tout comme la Collectivité de Saint-Martin, poursuivent leurs efforts de prévention et de mise en œuvre de mesures de précaution visant à réduire la propagation du COVID-19 sur l’île.

Cet engagement collectif et le strict respect des gestes barrière sont la condition sine qua non pour pouvoir conserver les mesures de souplesse actuellement en vigueur sur notre territoire et obtenir de nouvelles dérogations.