Tourisme : Le plus gros paquebot au monde présent aujourd’hui à Philipsburg

Le plus grand paquebot au monde sera aujourd’hui en escale dans le port de Pointe Blanche à Philipsburg. Wonder of the Seas a été construit par les Chantiers de l’Atlantique en France pour le compte de la Royal Caribbean Cruise Line.

Le navire qui a coûté 1,35 milliard de dollars, avait quitté Saint-Nazaire le 5 novembre dernier pour rejoindre le port de Marseille où des travaux de finition devaient être réalisés. Il est arrivé le 4 mars en Floride pour entamer sa première croisière dans la Caraïbe. Il sera en Méditerranée durant la saison estivale.

Wonder of the Seas mesure 362 mètres de long, 63 mètres de large et comprend 17 ponts. Il peut accueillir jusqu’à 6988 passagers répartis dans 2867 cabines ou suites. Il compte environ 2400 membres d’équipage.

La Royal Caribbean Cruise Line possède également Harmony, Symphony, Allure et Oasis of the Seas, soit les 5 plus gros paquebots au monde.

