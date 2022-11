Le jeudi 17 novembre dernier, les autorités hollandaises ont accueilli pour son escale inaugurale le nouveau fleuron de la flotte de la compagnie Celebrity Cruises, le « Celebrity Beyond » avec à son bord 2778 invités et 1376 membres d’équipage. Welcome to the « Friendly Island » ! _AF

1,572 vues totales, 1,572 vues aujourd'hui