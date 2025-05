TOURISME : Le Club du Tourisme mobilisé pour renforcer l’attractivité de Saint-Martin

Le Club du Tourisme de Saint-Martin, avec le soutien de l’Office de Tourisme et de la compagnie Winair, a représenté l’île à la 43e édition du Caribbean Travel Marketplace, qui s’est tenue du 18 au 22 mai à Antigua.

Ce rendez-vous incontournable du secteur touristique caribéen est le plus grand salon B2B (business to business) de la région, organisé par la Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA). Il attire chaque année des centaines de professionnels du voyage venus principalement des États-Unis, mais aussi de plus en plus d’Europe.

Saint-Martin a tenu un stand binational, partagé avec son homologue de la partie néerlandaise, la Sint Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA). Cette coopération témoigne d’une volonté commune de valoriser la destination dans sa globalité, en misant sur la complémentarité de ses offres. Les établissements La Playa, le Grand Case Beach Club, ainsi que plusieurs hôtels de Sint Maarten ont participé à ces trois jours d’échanges riches en opportunités. La présidente de l’Office de Tourisme, Valérie Damaseau, est intervenue lors d’une table ronde consacrée au tourisme interrégional et aux liaisons aériennes dans la Caraïbe.

L’événement, accueilli cette année par Antigua et Barbuda à l’Université Américaine d’Antigua (AUA), a également mis en lumière des thématiques centrales telles que le tourisme responsable et les échanges entre les secteurs public et privé, via le Caribbean Travel Forum et le retour du Caribbean MICE Exchange. Une plateforme stratégique pour renforcer la visibilité de Saint-Martin auprès des acheteurs internationaux et acteurs de l’industrie touristique. _Vx