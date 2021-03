TOURISME : Le Celebrity Millennium sera le premier paquebot à revenir avec des clients

La compagnie de croisière Celebrity a annoncé son retour dans la Caraïbe à partir du 5 juin et a choisi Sint Maarten comme port de départ de deux croisières du Celebrity Millennium.

Elle a indiqué que l’ensemble de l’équipage sera vacciné contre le covid-19. Les clients devront aussi être vaccinés et fournir les résultats négatifs d’un tests PCR datant de moins de 72 heures avant leur embarquement.

Le premier tarif proposé est de 1999 dollars pour sept nuits comprenant le transport jusqu’à Sint Maarten.

«Le retour dans les Caraïbes après plus d’un an d’absence est un moment si important pour nous. Il marque le début mesuré de la fin de ce qui a été une période particulièrement difficile pour tout le monde. Nous avons été en contact permanent avec les dirigeants de St. Maarten ces derniers mois pour nous soutenir mutuellement et partager nos apprentissages et les meilleures pratiques », déclare La présidente-directrice générale de Celebrity Cruises, Lisa Lutoff-Perlo

«Être port d’attache d’une grande compagnie de croisière est une étape économique importante pour St. Maarten. C’est un accord historique, le fruit d’un dialogue permanent et un témoignage de la force de nos relations de longue date», confie pour sa part la ministre du Tourisme, des Affaires économiques, des Transports et des Télécommunications (TEATT), Ludmila de Weever qui « attend avec impatience la relance réussie de leur croisière dans les Caraïbes ».