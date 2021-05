Tourisme : La vaccination, un enjeu majeur pour la reprise du tourisme à Saint-Martin

Pour le Club du Tourisme de Saint-Martin, la vaccination est un enjeu majeur pour une destination. «A très court terme, ce sera une exigence, que l’on soit d’accord ou non », a déclaré Patrice Seguin, le président de l’association lors d’une conférence de presse organisée vendredi dernier.

Les membres du club ont réuni la presse afin de sensibiliser la population à l’importance d’aller se faire vacciner.

«Aujourd’hui trois clients sur quatre arrivent à l’hôtel en nous disant qu’ils sont vaccinés et en nous demandant si nous le sommes», confie la directrice de la Samana. «La question est de plus en plus posée», note-t-elle. Pour les membres du club du tourisme, «cela fait partie des nouvelles règles du jeu et les sanctions seront sévères ».

«Nous avons eu la chance de rouvrir très tôt, d’avoir pu accueillir des touristes. Mais dans quelques semaines l’ensemble des destinations aura rouvert et une sélection va se faire. Seules les destinations dites safe car elles présentent un taux de vaccination élevé, seront vendues et privilégiées par les touristes. Elles vont axer leur communication là dessus», complète le directeur de La Playa.

Si les professionnels du tourisme estiment avoir pu s’en sortir jusqu’à maintenant, ils estiment que si la population ne va pas se faire vacciner, les conséquences sur l’économie pourront être graves. «Jusqu’à maintenant, nous avons survécu grâce aux aides de l’Etat. Mais elles vont être supprimées à mesure qu’on retrouve une vie normale. Et si nous n’avons pas de clients et plus d’aides, ce sera une catastrophe », veulent-ils faire comprendre. (soualigapost.com)