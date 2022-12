Tourisme : La destination Saint-Martin fait sa promotion en Europe

Du 23 novembre au 2 décembre, une délégation saint-martinoise a mené un roadshow de 10 jours en Allemagne et en France, afin de renforcer la présence de notre destination touristique sur ce marché à haut potentiel.

Le planning de cette tournée européenne était dense et riche en opportunités pour la délégation de Saint-Martin. Celle-ci était composée de la présidente de l’Office de Tourisme Valérie Damaseau et de son assistante Céline Gumbs, de la directrice de l’Office de Tourisme Aïda Weinum, de la conseillère territoriale de la Collectivité Valérie Fonrose, ainsi que de Fabian Charbonnier et Roxane Fleury, respectivement chargé de Promotion marché Europe et chargée de Communication pour l’Office de Tourisme.

Parmi les grands rendez-vous de ce voyage figurait la participation au Berlin Travel Festival du 25 au 27 novembre, un salon grand public de 15.000 visiteurs dont 3.000 professionnels, où la destination Saint-Martin a fait briller son statut de capitale gastronomique de la Caraïbe. Ce trade show fut également l’occasion de nombreux rendez-vous avec des journalistes spécialisés et influenceurs pour de futures collaborations.

Le roadshow allemand des représentants saint-martinois s’est poursuivi le 28 novembre à Cologne pour participer au AGK Workshop, événement organisé par Arbeitsgemeinschaft Karibik, association qui référence les destinations de la Caraïbe et organise des activités trade et marketing sur le marché germanophone. Cette opération B2B et médias fut l’occasion de présenter la destination durant 4 ateliers de 15 minutes chacun, à des groupes de 20 à 25 agents de voyage et tour opérateurs.

Renforcement des partenariats à Paris

Ce voyage promotionnel a ensuite pris la direction de la capitale française. Une rencontre était organisée le 1er décembre avec Caroline Leboucher, présidente d’Atout France, l’agence de développement touristique de la France. Après un retour sur les campagnes promotionnelles 2022, une convention de partenariat 2023 a été signée, marquant ainsi un renforcement de cette collaboration essentielle entre Saint-Martin et l’opérateur national du tourisme.

Afin d’assurer la promotion de la Friendly Island auprès des professionnels français, l’Office de Tourisme organisait également un événement « Saint-Martin » via son agence de représentation parisienne Indigo Unlimited. Une soixantaine d’acteurs touristiques ont ainsi été conviés pour découvrir la destination aux 37 plages et échanger avec la délégation locale, parmi lesquels des touropérateurs généralistes, de niche et spécialisés, des agences de voyages, des médias, des compagnies de croisière ainsi que la compagnie aérienne Air France qui a fait le point sur les liaisons aériennes et les projets à venir.

Le déplacement parisien s’est clôturé le 2 décembre par une interview de la présidente de l’Office de Tourisme Valérie Damaseau avec Tourmag, le média spécialiste du tourisme francophone. Une rencontre avec Air France a également donné lieu à la signature de la convention de partenariat 2023.

La consolidation des liens entre Saint-Martin et ses nombreux partenaires reste en effet primordiale pour appuyer les actions de promotion menées tout au long de l’année par l’Office de tourisme.

540 vues totales, 540 vues aujourd'hui