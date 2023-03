TOURISME : La Colombie, un marché touristique plein d’avenir !

Du 20 février au 2 mars dernier, l’Office de Tourisme a mené de nombreuses actions de promotion en Colombie, le deuxième pays le plus peuplé d’Amérique du Sud. La destination a assuré sa visibilité sur le salon Vitrina Turistica ANATO et a été présentée aux agences et grossistes de voyage lors d’une grande tournée promotionnelle.

Avec ses 51 millions d’habitants, la Colombie présente un dynamisme économique et démographique à fort potentiel. L’Amérique du Sud constitue déjà un marché touristique très émetteur pour Saint-Martin, notre destination étant bien implantée dans les catalogues de voyages brésiliens. La Colombie est en revanche un marché plus récent que l’Office de Tourisme souhaite développer, compte tenu des possibilités offertes par Copa Airlines depuis la reprise des rotations Panama (PTY) > SXM.

Pour positionner son offre et gagner en visibilité sur le marché colombien, l’Office de Tourisme a assuré sa présence sur l’événement touristique le plus important du pays: la Vitrina Turistica Tradeshow, organisé par l’association colombienne des agences de tourisme et de voyage (ANATO) à Bogota. Du 22 au 24 février, plus de 1000 exposants et près de 30.000 visiteurs professionnels se sont croisés dans un espace d’exposition de 13.000 m2 où Saint-Martin avait installé un stand joliment décoré.

La promotion de l’île aux 37 plages a été portée par Sacha Bresse, chargé de communication à l’Office de Tourisme, avec l’appui d’Aviareps, agence de représentation de Saint-Martin en Colombie. Durant les 3 jours, une trentaine de rendez-vous et plusieurs dizaines de visites sur le stand ont permis de valoriser la destination auprès des professionnels et de la presse spécialisée locale.

Roadshow colombien pour promouvoir Saint-Martin

Le déplacement de l’Office de Tourisme comprenait également une tournée promotionnelle auprès d’une dizaine d’agences et grossistes de voyage. Les journées de présentation se sont succédées à Bogota, Medellin (2ème ville de Colombie) et Barranquilla (4ème ville), auprès des principaux acteurs tels que l’agence Aviatur, première agence du pays, ou le tour opérateur CIC Travel, qui avait convié une soixantaine d’agents à Medellin et Barranquilla pour un déjeuner de travail. « Il y a une importante sensibilisation à faire sur les spécificités de notre destination, telle que la double nationalité Saint-Martin/Sint Maarten » rapporte Sacha Bresse. « L’île est perçue comme un territoire caribéen, avec une touche européenne et donc avec une image de prix très élevés. Il a fallu convaincre que notre destination reste accessible pour la clientèle colombienne, avec une offre large d’hébergements, d’activités et d’options de restauration, le tout avec une excellente connectivité grâce à Copa Airlines qui dessert 11 villes en Colombie, avec une courte escale au Panama »

Cette série de rendez-vous porte d’ores et déjà ses fruits : des ateliers de formation pour des agents colombiens sont déjà planifiés et plusieurs campagnes de co-marketing sont envisagées avec des agences locales. Un important suivi va être mené par l’Office de Tourisme pour s’assurer que les principaux hôtels de Saint-Martin sont présents sur les plateformes de vente.

L’investissement sur ce marché est conforté par les statistiques de la compagnie Copa Airlines qui démontrent un fort potentiel de développement.

