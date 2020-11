TOURISME : Anguilla propose aux touristes le «vacation bubble concept»

Anguilla compte à ce jour aucun cas actif de covid-19 et n’a enregistré depuis le début de la crise que trois cas. Très tôt, elle s’est isolée et a interdit toute entrée sur son territoire par air et mer. Le 1er novembre, le gouvernement a rouvert les frontières aux touristes mais sous conditions.

Il a lancé le «vacation bubble concept» ou le concept du séjour dans une bulle. Le principe est simple : le touriste est autorisé à venir passer des vacances dans des établissements hôteliers à la condition «de limiter ses contacts avec la population locale».

Pour pouvoir arriver à Anguilla le touriste doit satisfaire plusieurs conditions, la première étant d’avoir obtenu l’autorisation du gouvernement. Pour cela un formulaire doit être rempli en ligne, plusieurs questions sur la nature du séjour sont posées. De plus le visiteur étranger doit montrer les résultats négatifs d’un test PCR datant d’entre trois et cinq jours. Il doit aussi souscrire à une assurance médicale spéciale covid-19 couvrant les soins hospitaliers sur l’île. A son arrivée, le touriste devra faire un autre test PCR ainsi qu’un second après 10 ou 14 jours (selon le pays de provenance). Et ce n’est qu’après ce second test, que le touriste sera libre «d’explorer librement l’île».

Le gouvernement a aussi mis en place une formation sanitaire pour 500 personnes issues du monde du tourisme et certifié 100 établissements hôteliers et autres commerces du label « Safe Environment » ; ces établissements sont les seuls autorisés à recevoir les touristes.

La même méthode a été appliquée aux prestataires de services et d’activités, qui doivet être certifiés «Safe Environment » pour accueillir les touristes.

Enfin, dernière condition à satisfaire pour passer ses vacances à Anguilla, s’acquitter de nouvelles taxes en amont de son arrivée. Le montant minimum est de 300 dollars pour une personne venant seule et moins de cinq jours et de 500 dollars pour un couple. Pour un séjour compris entre 6 et 90 jours, la taxe est de 400 dollars pour une personne seule et de 600 dollars pour un couple. Pour un séjour de plus de 3 mois, la taxe est de 2 000 ou 3 000 dollars.

(soualigapost.com)