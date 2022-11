TOURISME : 15000 visiteurs sur six navires de croisière en escale mercredi sur l’île

Près de quinze mille touristes étaient de passage mercredi 23 novembre sur l’île, lors de la venue de six bateaux de croisière au port de Sint Maarten. « La première destination de croisière des Caraïbes est de retour aux affaires » s’est réjoui Omar Ottley, Ministre du Tourisme, des Affaires Economiques, des Transports et des Télécommunications (TEATT).

« Cela a été journée parfaite avec six navires de croisière de retour au port, ce qui est formidable. C’est quelque chose pour lequel nous avons travaillé avec diligence d’autant que nous venons de vivre deux années et sept mois difficiles avec une faible activité économique », souligne le ministre.

Les réservations pour les croisières à destination de l’île ont bondi de 120 %. Ce qui est une bonne indication pour cette saison touristique qui devrait battre son plein.

Les six navires de croisière, Star Pride, AidaLuna, Grandeur of the Seas, Voyager of the Seas et Carnival Magic, étaient visibles de loin au Port SXM dès 9 heures du matin. Des milliers de passagers ont débarqué dans l’attente de voir l’île pour la première fois ou d’y revenir depuis que la pandémie mondiale du Covid-19 ait contraint la fermeture des ports il y a plus de deux ans.

Mercredi, des milliers de visiteurs ont envahi les rues de Philipsburg à bord de quads, de nombreuses voitures de location, de véhicules tout-terrain et de taxis. Les tour-opérateurs ont également pu montrer à certains d’entre-eux la beauté cachée de l’île, tant sur terre que sur mer. Les quartiers commerçants avec les bars et restaurants étaient aussi bondés de voyageurs heureux de leur retour sur la Friendly Island. _AF

