Tourism Awareness : Portrait de Touzah Jah Bash, ambassadeur de l’agriculture bio

Depuis plus de 45 ans, Touzah Jah Bash cultive la terre de manière biologique. Dans sa ferme rasta à Bellevue, il propose une production 100% locale à base de fruits, de légumes et de plantes médicinales dont il fait la promotion sur place.

Cyrille Javois, plus connu sous le nom de Touzah Jah Bash, s’est implanté à Bellevue, au pied des montagnes il y a 14 ans. Après avoir travaillé dans d’autres fermes de l’île, cet agriculteur de 63 ans a créé son association « We agree with culture » dans le but de sauvegarder les arbres fruitiers de Saint-Martin et d’effectuer la promotion de l’agriculture sur l’île. Dans son domaine agricole de cinq hectares, il cultive de nombreux arbres fruitiers, légumes et plantes médicinales.

S’il n’approvisionne plus les supermarchés comme avant, ses bâtiments de stockage ayant été détruits par le cyclone Irma, le maraîcher des Jardins de Bellevue continue malgré tout à voir défiler des habitants désireux de consommer local. « Je suis les envies de mes clients, et je plante en fonction de ce qu’ils mangent », explique Touzah Jah Bash. L’agriculteur propose beaucoup de « feuilles » à manger en salade ou cuites, comme les pak choi, la blette, le chou chinois, le chou-fleur, plusieurs types de salades, des feuilles de calalou, le chou kale de toscane, la roquette ou encore les épinards. En fonction des saisons, on peut aussi y trouver des caramboles, des pommes surettes, des mangues, des pommes-cannelle ou encore du corossol. Touzah Jah Bash compte également plus de cent plantes médicinales dans son jardin.

Mais le jardin agricole de Bellevue, ce n’est pas simplement de la production et de la commercialisation de fruits et légumes, c’est aussi une volonté de transmettre ses connaissances en matière de plantes aux enfants de Saint-Martin. Touzah Jah Bash œuvre pour l’insertion des jeunes en accueillant régulièrement des groupes scolaires dans son domaine.