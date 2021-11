Tir sportif : Compétition de Tir Sportif de Vitesse à Anse Marcel, le retour

Samedi dernier, l’Association Saint-Martinoise de Tir (A.S.M.T.) rouvrait enfin ses portes à la compétition après des mois d’attente dus à la pandémie de coronavirus. Et ils n’ont pas lésiné sur les moyens pour cette édition spéciale Halloween !

Né aux États-Unis en 1976, le Tir Sportif de Vitesse (T.S.V.) est un sport individuel qui consiste à tirer au moyen d’une arme à feu le plus vite possible tout en cumulant un maximum de points. Chaque match comporte plusieurs parcours dits « stages » où les cibles sont multiples, qu’elles soient métalliques ou en papier, en mouvement ou fixes. Neuf parcours ont été organisés pour cette compétition qui accueillait 33 participants répartis en trois espaces différents et distincts dans des alvéoles de tir par groupe de 8 à 10 personnes maximum dans le respect des mesures sanitaires. Plusieurs types de parcours étaient proposés : petits jusqu’à 12 coups, moyens jusqu’à 24 et grands jusqu’à 32 ; avec des distances de tir variables. Même si le nombre de participants s’est vu divisé de moitié à cause de la crise sanitaire, le panel de tireurs restait varié : 4 des États-Unis, 8 de Martinique, 4 de Saint Barth, 1 de métropole et le reste de Saint Martin. Panel qui s’est réparti en 5 divisions et jugé par 2 arbitres nationaux et 3 internationaux dans un cadre extrêmement sécurisé. Que l’on soit féru·e d’armes à feu ou non, cette discipline qui allie vitesse, puissance et précision permet également de mieux gérer son stress et maitriser ses émotions au vu des innombrables règles à respecter. Et les règles sont strictes, une seule erreur entraine la disqualification. On dénombre d’ailleurs 4 disqualifiés lors de la compétition de samedi dernier. On ne badine pas avec les armes ! Autre chiffre à souligner, il n’y avait que 3 femmes en compétition. Mesdames, l’appel est lancé… _Vx

Les gagnants sont les suivants :

• Division Open : Ryan Bradley

• Division PCC (fusil long) : Fu Bangyang

• Division Production : Philippe Zhan

• Division Production avec visée optique : William Rosa

• Division Standard : Thierry Caneppele

https://www.asmtir.com/

Facebook : Asmt

06 90 67 22 01 – contact@asmtir.fr