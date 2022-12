Tir à l’arc : Nouveau week-end de compétition pour les archers de Saint-Martin: les femmes à l’honneur !

Les 11, 12 et 13 novembre derniers, s’est déroulé dans le fief des archers de Saint-Martin à Galisbay un grand week-end de compétition avec le 12 et 12 tir qualificatif comptant pour le classement national.

Des tirs en duel ont également été organisés le dimanche, ceci afin de prendre du plaisir et surtout pour familiariser les nouveaux archers à cette pratique qui est utilisée dans les championnats régionaux, nationaux et internationaux.

Les duels on débuté à partir des huitièmes de finale, la répartition des concurrents ayant été effectuée en fonction des résultats des tirs sélectifs.

Mélissa Bardfield et Marie Akulonis au top !

Un petit rappel pour le déroulement d’un duel en set pour les archers engagés en arc classique: chaque binôme de duellistes tire jusqu’à 5 volées de 3 flèches, à raison de 120 secondes par volée. A chaque volée de 3 flèches, le concurrent ayant réalisé le plus grand nombre de points remporte 2 points, si égalité 1 point par archer. Le duel est remporté lorsque l’un des concurrents obtient 6 points. Si égalité au bout des 5 volées, une flèche de barrage est tirée par chaque archer, la flèche la plus proche du centre remporte le duel. Pour la petite histoire, Marie Akulonis a dominé les garçons en s’imposant avec brio. Et une victoire pour les femmes !

Pour les archers inscrits en arc à poulies, c’est la somme des 5 volées qui est comptabilisée, le score le plus élevé remporte les duels.

En parlant arc à poulies, mention très bien à Mélissa Bardfield qui a mis tout le monde d’accord (surtout la gent masculine) en montant sur la première marche du podium. Et deux victoires pour les femmes ! Qui dit mieux ? AF

Les résultats :

Arc classique

1ère Marie Akulonis (senior 3)

2ème : Éric Desvaux (senior 3)

3ème : Angélique Desrouffet (senior 2)

4ème : Mickaël Duzant (U15)

Arc à poulies

1ère : Mélissa Bardfield

2ème : Yohan Antoine

3ème : Jean-Pierre Jolivet

