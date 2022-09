Tir à l’Arc : Les Archers de Saint-Martin présents aux « France » !

Cinq Archers de Saint-Martin ont porté haut et fort les couleurs du club cher au président Yoan Antoine lors des championnats de France organisés les 22, 23 et 24 juillet derniers à Riom (Puy de Dôme).

En arc classique, Éric et Marie, catégorie senior 3 (plus de 60 ans) ont réalisé une très belle prestation en finissant respectivement à la 5ème et 16ème place. Et ce, après seulement leur deuxième saison de tir à l’arc. Vous avez dit prometteur ?

Toujours en arc classique, Anne, catégorie senior 2, a terminé son concours au 38ème rang. Un classement encourageant pour sa première qualification aux championnats de France.

Enfin, en arc à poulies, Anthony et Jean Pierre, catégorie senior 2, deux habitués aux joutes nationales, terminent respectivement à la 29ème et 34ème place.

Le bureau directeur et l’ensemble des archers de Saint-Martin se félicitent des résultats obtenus par leurs représentants à cette réunion annuelle prestigieuse. Bravo à eux !

Une pensée aussi pour Angélique contrainte de renoncer à sa participation aux « France » pour raisons professionnelles. Rageant quand on connaît tout le potentiel de cette dernière et son classement national 2022.

Pour celles et ceux qui souhaitent s’initier au tir à l’arc, sachez que les Archers de Saint-Martin proposent des initiations les dimanches matin de 10h à 12h, sur rendez-vous. _AF

Contact : Yohan au 06 90 35 10 19

