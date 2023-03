THÉÂTRE : « Maïwenn 16 ans ½ », un appel fort à la discussion intergénérationnelle

Après un début de saison remarqué avec des pièces de grande qualité, le Théâtre de la Chapelle invite le public à découvrir le spectacle bouleversant « Maïwenn 16 ans ½ » ces vendredi 3 et samedi 4 mars à 19h30.

Pièce poignante et d’actualité écrite par Charlotte Boimare et Magali Solignat qui signe la mise en scène, « Maïwenn 16 ans ½ » dont le personnage est interprété par la prometteuse Louise Savatier inscrite au cours Florent, raconte l’histoire touchante d’une jeune fille qui voit sa vie basculer du jour au lendemain. Issue d’une famille stricte et pratiquante, l’adolescente décide de se libérer de son éducation rigide en se liant d’amitié avec Olga, 17 ans, rencontrée sur un forum en ligne appelé « Ma mère me déteste ». Incarnée par Jann Beaudry, chanteuse et comédienne de Martinique qui a le talent de jouer d’autres personnages secondaires dans cette pièce aussi éducative que singulière, Olga va déclencher un véritable cataclysme dans la vie de Maïwenn. Pour l’adolescente de 16 ans ½, les réseaux sociaux représentent une porte vers le monde, un appel aux défis. Les deux jeunes filles vont devenir les meilleures amies du monde sans jamais s’être vues… un lien fort qui va révéler toute sa toxicité au fil du spectacle coproduit par L’Artchipel de Guadeloupe. À ne pas manquer. _Vx

