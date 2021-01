THÉÂTRE / La compagnie des « Apatrides » remonte sur scène avec leur nouvelle pièce « Merci de laisser un message »

Se succèderont cette fois sur les planches du théâtre La Chapelle, Virginie Contiès, Erwan Trotel, Marina Cohen et Kamel Fenzi. La troupe incarnera des personnages qui se crachent leurs quatre vérités au visage. Le pitch est simple et annonciateur d’une bonne tranche de rigolade : Carole et Olivier ont changé de vie depuis 6 mois. Installés à la campagne, lui démarre une carrière d’écrivain pendant qu’elle fait bouillir la marmite. Tous deux s’apprêtent à recevoir un couple d’amis pour venir passer le week-end, quand, douche froide, un message laissé par inadvertance vient semer la zizanie. Fraîchement adaptée de « J’aime beaucoup ce que vous faites » de Carole Greep, cette pièce mise en scène par Audrey Duputié retrace l’histoire d’une amitié ou comment tout foutre en l’air à cause d’un portable mal raccroché…! La première se tiendra le samedi 30 janvier à 19h30 et les représentations suivantes se donneront les 5, 6, 12 et 13 février à la même heure. Ne tardez pas -trop- à réserver vu le succès répété de la troupe.

Prix des entrées : 18,5€ pour les adultes, 14,5€ pour les enfants.

Billetterie ouverte du lundi au vendredi de 18h à 19h au Théâtre La Chapelle, Place du Village d’Orient Bay ou en ligne sur https://www.theatresxm.fr/ _Vx