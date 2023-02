Jouée à guichets fermés depuis la première au théâtre de La Chapelle, la nouvelle pièce de la compagnie des Apatrides est une expérience grandiose saluée à l’unanimité.

Illustre pièce de théâtre écrite en 1958 par Robert Thomas, la revisite inventive de “8 Femmes” est un succès retentissant qui fait, à juste titre, salle comble au Théâtre de La Chapelle. Les prolongations se joueront ces 10 et 11 février. L’intrigue de ce drame policier se déroule le matin de Noël. Alors que la neige recouvre le domaine inaccessible, le père de famille est retrouvé assassiné. Les huit femmes présentent sont donc suspectes : la femme, la belle-sœur, la belle-mère, les deux filles, la bonne, la gouvernante et la sœur. Les personnages se défient et les langues se délient. Ce casting 100% féminin interprété avec un talent qui surpasse de loin toute performance de théâtre amateur est constitué de Camille Gréa, Jill Llobregat, Aurélie Dubuis, Bérangère Mathot, Christine Pouzet, Jeanne Engelmann, Diane de St-Alary et Béatrice Wojcik. Leur plaisir de jouer ensemble est proportionnel à la magnificence de la mise en scène d’Audrey Duputié qui offre ici une de ses plus belles propositions théâtrales, avec le génie technique d’Erwan Trotel et le savoir-faire de Virginie Conties. Cette version de “8 Femmes”, fruit de 18 mois de travail, regorge de clins d’œil et de dérision qui laissent rêveur et admiratif. _Vx

Infos et billetterie : www.theatresxm.fr

