TENNIS / Ramasseur de balles à Roland-Garros : Kylian représentera Saint-Martin

À seulement 15 ans, Kylian Lentz-Ziani s’apprête à vivre une aventure inoubliable sur la terre battue la plus mythique du monde. Licencié au Tennis Club de Saint-Martin, il a été sélectionné pour faire partie des ramasseurs de balles qui officieront lors du tournoi de Roland-Garros 2025, du 25 mai au 8 juin à Paris. Une véritable consécration pour ce jeune passionné, classé 15/3 et entraîné par son coach personnel Samuel Journet.

Parmi plus de 3000 candidats venus de toute la France, seuls 300 ont été retenus, dont seulement deux (sur 9 en compétition) pour représenter la région Guadeloupe dont Alexandre Schneider (Tennis Club de Saint-François). Kylian sera le seul sélectionné venant de Saint-Martin, une fierté immense pour son île et pour la Ligue Guadeloupéenne de Tennis, qui salue à juste titre la performance et l’engagement de ses jeunes talents.

Ce rôle prestigieux de ramasseur de balles n’est pas qu’un simple privilège : il incarne l’excellence, la rigueur et l’amour du tennis. Pour Kylian, c’est une chance unique de côtoyer les plus grands joueurs du circuit et de plonger au cœur de l’un des quatre tournois du Grand Chelem. Une immersion dans l’univers professionnel qui promet d’être aussi formatrice qu’inspirante.

Avec cette sélection, c’est toute la jeunesse sportive de Saint-Martin qui brille. Bravo à Kylian pour cette réussite exemplaire et rendez-vous à Roland-Garros pour le voir à l’œuvre, balle à la main ! _Vx

