Tennis : Belle prestation des jeunes sociétaires du TCISM en Guadeloupe !

Du 27 au 29 décembre 2021, une délégation du Tennis Club l’Ile de Saint-Martin (TCISM), composée de Ziani Kilian, Deneufgermain Louan, Assier de Pompignan Pierre et Castell Matt, a participé au TMC du club de tennis de Dugazon en Guadeloupe.

Ce tournoi réunissait des joueurs de Guadeloupe, de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin.

Au chapitre des résultats, Matt Castell s’est imposé en finale devant son partenaire de club, Pierre Assier de Pompignan.

Louan Deneufgermain et Kilian Ziani sont à créditer d’un bon parcours avec plusieurs victoires à leur actif.

Mathieu Porry, le coach, peut se montrer légitimement satisfait du parcours réalisé par ses poulains lors de cette première sortie en terre guadeloupéenne.

Le TCISM est fier de ses jeunes qui ont donné une bonne image de Saint- Martin par leur comportement sur les courts et en dehors.

Le juge arbitre, Emerick Bazir a remercié le TCISM pour sa participation et surtout pour la discipline et le sérieux de ses jeunes tennismen.

« Bravo et félicitations à Louan, Kilian, Matt et Pierre. Un grand merci aussi aux parents pour leur soutien et la confiance qu’ils nous ont témoignés », soulignent les dirigeants du TCISM. _AF