TENDANCES : Le rhum, spiritueux préféré des Français

Selon une étude Ipsos commandée en septembre dernier dans le cadre du Whisky Live Paris, évènement phare de dégustation de whisky et spiritueux en Europe, le rhum maintient sa place de grand favori dans le cœur des français.

82% des français amateurs et acheteurs de spiritueux choisissent le rhum, largement devant le whisky, les alcools anisés, la vodka et le gin. Dans ce quinté des alcools, les indétrônables rhum et whisky confirment leur popularité déjà établie en 2019 et en 2021 en étant les spiritueux les plus connus, les plus consommés et les plus achetés avec 83% pour le rhum et 76% pour le whisky. Les anisés, qui constituent le fameux apéritif sentant bon le soleil et le sud, conservent leur troisième place sur le podium avec 64% en termes d’achat et 34% en consommation, avec une nette préférence des personnes de plus de 50 ans. La vodka complète le carré final avec 62% d’achat et 34% de consommation. Petit dernier qui fait son entrée dans le top 5 des spiritueux les plus achetés et qui récolte de plus en plus de suffrages : le gin.

27% des acheteurs, tous les âges confondus, ont opté pour cet alcool au cours des 12 derniers mois.

Dans la tranche des 30-40ans, l’étude révèle que cette génération achète en moyenne un plus grand nombre de spiritueux comme la vodka, la liqueur de menthe, la tequila ou le saké, tous prisés par les jeunes. Au niveau des critères de sélection, ils sont multiples avec une prédominance pour le goût et le prix, notamment pour le cognac, le whisky et le rhum. Les résultats de l’étude soulignent une évolution du comportement d’achat de spiritueux avec l’âge et l’expérience. Les consommateurs misent dorénavant sur la qualité dont l’origine de production avec 32% qui n’hésitent pas à mettre le prix, quitte à en réduire la fréquence de consommation du spiritueux concerné. 10% des français optent par contre pour le prix au détriment de la qualité. Pour l’environnement social, 42% des personnes interrogées consomment des spiritueux en sortie, dans des établissements comme les bars et les restaurants dans des moments propices à l’apéritif et à la découverte d’alcool singulier et de cocktails originaux, appréciés par les 30-40ans. Les séniors vont quant à eux privilégier une consommation pure, sans glace. Les acheteurs de spiritueux se ravitaillent surtout dans les supermarchés même si les achats sur internet ne cessent d’augmenter depuis 2019. Le rhum agricole des Antilles conserve sa place de leader face au rhum de mélasse, ingrédient principal des cocktails. Notre célèbre Ti’ Punch a donc encore de très beaux jours devant lui… à consommer avec modération. _Vx

