Tempête Fiona Saint-Martin/Saint-Barth : interdiction de la baignade et de la pratique des sports nautiques jusqu’au dimanche 18 septembre à 8 heures

Considérant les intempéries prévues pour le passage de la tempête Fiona les vendredi et samedi 16 et 17 septembre 2022 sur les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et en particulier le risque représenté par l’agitation de la mer qui sera forte et hachée avec des creux prévus jusqu’à 4 mètres, les autorités locales ont pris la sage décision d’interdire la baignade et la pratique de tous sports nautiques à toute personne sur le littoral des Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à partir de ce vendredi 16 septembre à 14h00 et jusqu’au dimanche 18 septembre à 8h00.

Cette interdiction ne concerne pas l’accès aux navires en vue d’en améliorer la sécurisation ou l’entretien. _AF

