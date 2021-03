Témoignage : Un sentiment de crainte extrême dans la rue Une lectrice est venue à notre journal nous rapporter les faits suivants.

Hier lundi 8 mars (Ndlr : journée de la femme) elle marchait dans la rue Félix Eboué pour se rendre à la collectivité. En traversant la rue de la Liberté (…), elle a vu passer 4 jeunes sur 2 scooters. Lorsqu’elle a entendu les scooters s’arrêter, un sixième sens l’a fait se retourner et elle a vu les jeunes en scooter se diriger vers elle. Elle a eu la présence d’esprit et le courage de maintenir son regard dans leur direction en gardant son étui à main contre elle. Les jeunes ont fait demi-tour et sont partis. Elle a senti de la haine dans leurs regards et a eu la peur de sa vie. Elle s’est empressée de rejoindre une zone avec plus de monde.

Elle recommande à tous et surtout aux femmes plus vulnérables pour les voleurs à l’arraché, «de faire très attention lorsque vous marchez dans la rue de ne pas porter de sac en bandoulière ni d’étui portefeuille car ce n’est plus le Saint-Martin d’avant, l’ordre n’existe plus. Nous sommes dans une période très dangereuse.» _AH