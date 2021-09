TELEVISION : Laïla Freedom a confié les secrets de la coconut tart sur M6

La saison 7 d’Objectif Top Chef dont le finaliste participera à Top Chef, a débuté lundi sur M6. Son animateur, Philippe Etchebest, sélectionne chaque vendredi un candidat qui intègrera l’académie Objectif Top Chef. Tout au long de la semaine, des épreuves sont organisées entre des jeunes apprentis et des amateurs de cuisine et parmi ces épreuves, celle de la «battle». Elle consiste pour deux candidats à revisiter un plat.

Lors de cette première battle (à partir de la 37e minute), Saint-Martin était à l’honneur puisque les deux jeunes ont dû concevoir leur recette de la coconut tart. La Saint-Martinoise Laïla Freedom, cheffe à domicile et pâtissière, était invitée par Philippe Etchebest pour parler de ce dessert. Elle a insisté sur le côté «croustillant » de la pâte sablée et souligné que la particularité de cette tarte était le «quadrillage » de la pâte. Elle avait également porté une tarte préparée dans la plus pure tradition.

L’émission diffusée lundi soir a rassemblé 1,07 million de téléspectateurs. Elle est disponible en replay sur le site de M6.