TECHNOLOGIE : La transition numérique s’invite à la CCISM

La Chambre Consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin organisait sur trois journées son premier « E-Weekend » dédié à la transformation digitale.

Le slogan du E-Weekend porté par la CCISM et ses nombreux partenaires ne pouvait être plus percutant : « La transition numérique est un enjeu majeur aujourd’hui pour rester compétitif ». L’événement aura suscité un engouement certain auprès de la population. Pour cette première journée d’un programme intensif dont la qualité professionnelle fut incontestable vu les moyens déployés, un webinaire était organisé ce jeudi 26 janvier, retransmis sur Facebook live grâce à une captation vidéo de trois angles caméras, avec pour thème « Quels réseaux sociaux pour mon activité ? ». 50 minutes de webinaire pour tout comprendre sur ces réseaux qui participent activement à l’essor d’une entreprise, particulièrement sur un territoire où ce type de plateforme est fortement utilisé. Lors de cette animation donnée une première fois en français et une seconde en anglais, Oliver Gibbons, chargé d’accompagnement à la CCISM, a développé ce vaste sujet autour de trois axes : identifier le ou les réseaux sociaux pour son activité selon son positionnement, définir une stratégie sur les réseaux sociaux en cohérence avec son activité et élaborer une stratégie éditoriale en tenant compte des objectifs. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant dans la réussite d’une entreprise si ceux-ci sont utilisés avec intelligence. Ils apportent une visibilité et contribuent à la fidélisation d’une clientèle mais peuvent aussi être chronophages et source de perdition s’ils ne sont pas maîtrisés. Grâce à Oliver Gibbons et ses précieux conseils avisés, dont le webinaire sera bientôt disponible en ligne sur le site de la CCISM, les participants ont non seulement appris les bases d’utilisation des réseaux sociaux mais leurs secrets pour booster son entreprise. La matinée du vendredi fut consacrée aux scolaires avec la visite d’une centaine de jeunes dont les troisièmes des Collèges du Mont des Accords de Concordia et de La Roche Gravée de Moho de Quartier d’Orléans sans oublier les jeunes de la Mission Locale et les nouveaux certifiés en Techniciens Assistance Informatique du centre de formation FORE Îles du Nord accompagnés de Pôle Emploi. L’après-midi, ce sont les premières Bac Pro électrotechnique qui ont profité des informations mises à leur disposition.

La jeunesse saint-martinoise a ainsi découvert les différents métiers du numérique et les formations disponibles sur le territoire en échangeant avec les représentants des stands disposés dans la salle Opale de la CCISM : Dauphin Telecom, Nozin Prod, Nexus Carib, Gumbox Studio, Nelson Media Cartoon, Cloud Com97, Initiative Saint-Martin Active, Digitech Solutions SXM, ISGCN (Centre de formation professionnelle et d’apprentissage), et bien sûr, la CCISM. Une animation spéciale de casque de réalité virtuelle avec la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin a plongé les jeunes dans les fonds marins pour une expérience unique que la technologie permet désormais. Ils ont ensuite immortalisé l’événement grâce au photobooth installé pour l’occasion. Plus de détails sur la suite de l’E-Weekend dans notre édition de demain… _Vx

