TECHNOLOGIE : La transition digitale s’invite à la CCISM

Comme annoncé dans notre édition d’hier, la première édition du E-Weekend de la CCISM a rencontré un franc succès. Retour sur la soirée du vendredi dédiée aux tables rondes et à la journée productive de samedi dernier.

Les deux tables rondes du vendredi ont rempli la salle Opale de la CCISM. Plus de 80 participants se sont amassés pour assister au partage de connaissances et d’expériences des experts. La première table ronde avec pour thématique « Comment réussir la transition numérique de mon entreprise ? ». Magistralement animée Karen-Kelly Javois, elle comptait comme intervenants Eve Riboud, directrice générale de Dauphin Telecom, Jean TH. Arnell, gérant Computech, Harry Lapomarede, gérant Digitech Solutions et Gilles Gumbs, président SAS Tintamarre, et l’Adjudant-Chef Georges, chef du service informatique à la gendarmerie de Saint-Martin. Dans un jargon technique vulgarisé, les représentants de ces organismes pointus en matière de technologie ont souligné l’importance de la transition numérique et le fort potentiel de Saint-Martin dans le domaine. Conscients des spécificités culturelles d’un territoire insulaire comme le nôtre, les experts prônent une adaptation de l’approche numérique. Pour Eve Riboud, une personnalisation des outils se doit de correspondre aux besoins des entreprises saint-martinoises. La transformation digitale ne doit guère s’opérer au détriment du lien social, 15% de la clientèle favorisent la proximité. Les deux approches, même opposées, peuvent se marier pour éviter la fracture générationnelle. Donnant énormément de clés et d’outils pour faciliter la transition numérique, les experts l’ont ensuite résumée en quelques mots : vigilance, implication, digitalisation, volonté et analyse des performances. La seconde table ronde « le marketing doit-il être uniquement digital ? » a ravi l’assemblée grâce aux interventions de Joy Carti, consultante marketing Lady Pocadots, Yann Lecam, gérant ICI Paris-AEC, Leïla Fazer, gérante Cloud Com97 et Loic Lagoutte, gérant Nozin Prod. Un cocktail, stimulateur de rencontres, s’est poursuivi en clôture de cette seconde journée du E-Weekend.

Les enfants ont pleinement profité du samedi pour s’essayer à la réalisation d’une bande dessinée numérique et d’un reportage vidéo, ateliers animés avec brio par Cobraced. Plusieurs workshops sur les réseaux sociaux et l’utilisation des outils numériques ont été également proposés aux adultes, inscrits en nombre. Pour Julien Bataille, directeur de la CCISM, « c’est un projet ambitieux que nous avons porté avec le E-Weekend mais nécessaire ». La première édition a effectivement, sans surprise, rencontré son public. _Vx

1,300 vues totales, 1,300 vues aujourd'hui