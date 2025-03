TECHNOLOGIE : Dauphin Telecom, fidèle partenaire des Mardis de Grand-Case !

Saint-Martin vibrera à nouveau au rythme des Mardis de Grand-Case, et cette année encore, Dauphin Telecom est honoré d’être un partenaire majeur de cet événement emblématique.

Du 11 mars au 4 avril prochain, le boulevard de Grand-Case se transformera en une rue piétonne animée, où artisans locaux, restaurateurs et parades font battre le cœur de notre île. Un moment unique de partage et de culture, qui reflète l’authenticité, le dynamisme et la culture de Saint-Martin.

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la Fibre Optique arrive dans le bourg de Grand-Case !

L’arrivée de la Fibre Optique sur Grand-Case permettra une connexion ultra-rapide et stable, idéale pour le téléchargement, la télévision et surfer sur internet ; un débit puissant et constant, même aux heures de pointe ; et une technologie fiable, pensée pour les particuliers comme pour les professionnels.

Mais ce sera aussi l’occasion pour les résidents du quartier de découvrir le panel de bouquets Fibre + TV, résultat du partenariat de Dauphin Telecom au géant de la TV CANAL+. L’opérateur saint-martinois propose 7 formules associant divertissement et connexion Fibre jusqu’à 1 Gb/s et sécurisée pour permettre à ses clients de réunir sous un seul et même contrat leur accès internet et leur divertissement télévisuel.

Les équipes Dauphin Telecom seront présentes chaque mardi soir sur leur stand face aux lolos de Grand-Case afin de renseigner les résidents et vérifier leur éligibilité à la Fibre Optique.

Voir aussi : https://www.faxinfo.fr/dauphin-telecom-en-2025-nouvelle-ere-nouvelles-ambitions/

