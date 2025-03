SXM No Obesity : éduquer au bien-manger, une assiette à la fois

Le projet SXM No Obesity continue d’agir contre la malnutrition en organisant des dîners basés sur des recettes alléchantes mais saines.

Akpéné Brégeau, professeure de cuisine au lycée professionnel Daniella Jeffry, et ses élèves se sont mis aux fourneaux.

Comme chaque jeudi, le restaurant pédagogique de l’établissement devient un lieu de découvertes culinaires dans le cadre du projet SXM No Obesity dédié à la sensibilisation à l’obésité.

Dès 19h, trente clients se sont installés dans la salle, pressés de découvrir un menu innovant et savoureux pensé par les lycéens et leur enseignante. De l’amuse-bouche au dessert, l’objectif est de se régaler tout en mangeant équilibré : « Ici, on consomme beaucoup trop de produits importés de métropole, souvent très sucrés. Il faut apprendre à manger local et c’est ce que j’essaie de transmettre à mes élèves ».

C’est le combat que mène Akpéné Brégeau depuis qu’elle a créé le projet SXM No Obesity en 2021 : « À la suite de ma deuxième grossesse, j’avais pris énormément de poids.

J’ai mis près d’un an et demi à le perdre. C’est là que j’ai pensé à créer un projet éducatif autour des bonnes pratiques alimentaires ».

D’après elle, un des freins majeurs à une meilleure alimentation aux Antilles est que « les locaux mangent par nécessité. Le repas n’est pas un moment que l’on partage en famille au quotidien. Alors, on ne cuisine pas de plats équilibrés et on mange rapidement dehors, dans les fast-foods ».

Pour la première fois, SXM No Obesity participera à la journée académique de l’innovation 2025, au mois d’avril, en Guadeloupe.

Infos : 06 90 32 95 42

Facebook : Lutte contre l’obésité sxm

Instagram : triomphons_de_l_obesite_sxm

