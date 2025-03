SXM Festival : Un voyage électrisant et immersif

La 8ᵉ édition du SXM Festival s’est achevée lundi dernier avec une ultime journée au Rainbow Café, clôturant six jours de fête intense qui ont fait vibrer Saint-Martin. Du 12 au 16 mars, l’île s’est transformée en un véritable temple de la musique électronique, notamment sur le site emblématique de Happy Bay.

Une scénographie spectaculaire, des jeux de lumière envoûtants et des espaces de détente soigneusement aménagés ont plongé les festivaliers dans une atmosphère magique, entre décor végétal et inspirations sous-marines. Parmi les installations les plus marquantes, un lit à bascule déclenchant le battement lumineux d’une raie manta a particulièrement captivé les festivaliers.

Sur l’Arc Stage, point névralgique des performances, les festivaliers ont été transportés par des sets d’anthologie. Camelphat et Tinlicker ont livré des performances hypnotiques, tandis que Nicole Moudaber et Danny Tenaglia ont marqué la dernière soirée avec une énergie brute et puissante. Francis Mercier et Themba, quant à eux, ont enflammé la scène vendredi avec des sets mêlant rythmes afro-house et sonorités envoûtantes.

Au-delà de la musique, le SXM Festival est un véritable état d’esprit. Entre villa party, performances artistiques et moments suspendus face à l’océan, il offre une expérience immersive unique. Avec 5000 festivaliers estimés, l’impact économique a été indéniable, bénéficiant aux restaurateurs et commerçants locaux. Malgré des défis financiers, les organisateurs se réjouissent du succès de cette édition et se tournent déjà vers l’avenir, déterminés à assurer la pérennité de ce rendez-vous devenu incontournable pour la scène électronique internationale. _Vx

