SXM FESTIVAL / Day 1 : franc succès !

Les festivaliers ont répondu plus que présents mercredi pour la journée d’ouverture de cette 5ème édition du festival de musique électronique.

Ce ne sont pas les conditions météorologiques venteuses voire pluvieuses qui auront freiné les centaines de personnes réunies sur la plage d’Happy Bay. Si le début officiel du SXM Festival édition 2022 s’est donné en journée à Bohô Beach SXM avec Raphael Novella derrière les platines et d’autres artistes tels que Jonny Cruz et Rick Rosa, c’est bel et bien sur les scènes Arc Stage et Ocean Stage d’Happy Bay que la fête a officiellement commencé à partir de 19h. L’effervescence de la masse était palpable, l’engouement des effets de la musique sur les spectateurs communicatif. Les performances les plus attendues en cette première nuit dédiée à la musique électronique, techno et house étaient sans conteste celle de Blond:ish, habituée de l’évènement, qui a enflammé l’Arc Stage comme à chaque fois qu’elle se produit dans le cadre du SXM Festival. Son plaisir à mixer se transmet d’une façon tellement naturelle qu’il est difficile de pas tomber sous son charme. Les autres DJs ne sont pas en reste pour autant. La prestation live de l’allemand Innellea aura marqué les esprits avec une ambiance unique toute en émotions, sa voix qui n’est pas sans rappeler celle de Moby résonne encore dans les oreilles du public. Autre artiste attendue et vivement applaudie, Magdalena, qui a pris possession de l’Ocean Stage avec une sincère joie d’être là et un set mémorable qui aura eu le mérite de faire danser les foules jusqu’à la dernière seconde. Les shows lumineux sont de toute beauté et les scénographies à couper le souffle. Enfin, Marco Carola, compositeur et DJ de renom, a quant à lui enchainé les galettes pendant deux heures et demie, en montant en intensité musicale jusqu’à la clôture de sa performance, clap de fin sur la première nuit musicale du SXM Festival. Le « village » d’Happy Bay s’est vidé doucement des festivaliers heureux et repus mais impatients de découvrir les performances des jours suivants, qu’elles soient sur un bateau, en villa privée, au Rainforest Adventures, au Karakter ou à Happy Bay. _Vx

47 vues totales, 47 vues aujourd'hui