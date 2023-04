SXM Drag Race 2023 : les amateurs de deux-roues ont fait le déplacement en force

Organisée ce dimanche 23 avril par l’association AMAN, l’évènement était attendu par la plus grand nombre. Un millier de personnes se sont déplacées pour assister à cette course de run encadré sur le secteur d’Hope Estate.

Miguel Mingau, président de l’Association Moto Action du Nord (AMAN), peut se réjouir du bon déroulé de cette manifestation dédiée aux courses de deux-roues avec départ arrêté qui a rassemblé mille passionnés venus en famille ou entre amis. Appuyée par les services de l’État et de la Collectivité ainsi que le CLSPD et diverses associations, AMAN a accueilli pour cette SXM drag race 2023 une trentaine de pilotes issus des deux côtés du territoire ou venus d’autres îles de la Caraïbe comme la Guadeloupe ou Curaçao. Les pilotes chevronnés se sont affrontés dans le respect des règles de sécurité sur la route nationale 7 fermée pour l’occasion entre Grand-Case et Hope Estate, sur une piste sécurisée de 250 mètres. Après avoir passé, la veille, le contrôle technique d’usage avec leur véhicule de compétition, les pilotes ont effectué trois montées d’essai dans leur catégorie respective (moto, scooter, Tmax, quad) avant de se lancer pour les montées de classement. Vers 10h, une simulation d’accident entre une moto et une voiture a été effectuée par les pompiers afin que le public prenne pleinement conscience qu’une conduite responsable évite bon nombre de drames sur les routes de Saint-Martin. Le port des équipements de protection pour les conducteurs de deux-roues et le comportement des conducteurs sont deux acteurs majeurs de la sécurité routière. Au village de la sécurité routière installé spécialement en parallèle de la course, plusieurs stands ont été tenus pour sensibiliser la population, toutes générations confondues, aux risques de la route et à cette problématique qui brise des vies. Sans oublier les différents ateliers comme celui sur les effets de l’alcool et du cannabis sur la conduite. Le service des titres de transport orientait quant à lui le public sur l’obtention d’une carte grise ou tout autre document lié aux véhicules. Au terme de cette SXM drag Race 2023 dont l’organisation a été saluée à l’unanimité, le message est commun : continuer la prévention auprès des jeunes sur le port du casque et le respect du code de la route pour qu’ils puissent profiter d’un spectacle grandiose comme celui de dimanche dernier pendant de longues années encore. _Vx

Résultats Drag Race 2023 :

Catégorie Prostock

1- Jean-Marc Charville (Suzuki GSXR 1000cc) Guadeloupe

2- Keny Hanany (BMW S1000RR 1000cc) Guadeloupe

3- Czyjaen Martis (Suzuki 1000) Curaçao

Catégorie Streetbike

1- Olivier Georges-Irenee (Suzuki GSKR 1000cc) Guadeloupe

2- Bruce Zun (BMW S1000RR 1000cc) Saint-Martin

3- Anthony Espacia (BMW S1000RR 1000cc) Curaçao

King of the Track : Said O’Niel

Catégorie TMAX

1- Justiana Rishinelle (Gilera GP 800cc) Curaçao

2- Bashan Chitick (Yamaha TMAX 530cc) Saint-Martin

3- Jordan Blondeau (Yamahy TMAX 530cc) Saint-Martin

King of the Track : Bashan Chitick

Catégorie QUAD

1- Kerrone Hodge-Carte (Yamaha Banshee 350cc) Anguilla

Catégorie Scooter

1- Ilegio Illidge (Piaggio Typhoon 125cc) Saint-Martin

2- Reyshawn Lisca (Piaggio Typhoon 125cc) Saint-Martin

