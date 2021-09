Sully Wilfred et Murielle Lancien Paul aux championnats de France du semi-marathon !

Qui n’a pas déjà croisé ces sportifs arborant fièrement un dinosaure sur leur maillot bleu et arpentant les routes de St Martin en courant et criant « allez IGR !! »

Sous la houlette de leur coach, Sully, le club INTERGENERATION RUNNERS attire chaque année de nouveaux licenciés qui souhaitent rejoindre cette bande de joyeux lurons !

Cette année, trois d’entre eux sont qualifiés pour les championnats de France du semi-marathon le 19 septembre 2021 aux Sables d’Olonne.

Sully WILFRED et Murielle LANCIEN PAUL s’apprêtent à rejoindre la métropole afin d’achever leur préparation et représenter dignement les couleurs de l’île en général et du club en particulier.

La troisième personne qualifiée, Hélène DEPOORTER, ne pourra malheureusement les accompagner pour raisons professionnelles.

Ce sera pour eux l’occasion de revêtir en exclusivité le nouveau maillot du club portant le logo de leur nouveau sponsor : GO SPORT.

Alors nous comptons sur vous pour encourager nos coureurs qui vont sans nul doute mettre à profit la devise que chacun garde en tête dans l’effort : On ne lâche rien !

Mais avant tout, comme le gourou Sully aime à le rappeler aux coureurs lors des entrainements et des courses : Prenez du plaisir !