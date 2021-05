STREETART / ÉCO-RESPONSABLE : Nouvelle fresque éco-friendly au collège de Soualiga

Sensible à la question de la protection de l’environnement et désireux d’en sensibiliser leurs jeunes camarades de classe, les éco-délégués du Collège de Soualiga à la Cité Scolaire Robert Weinum, en étroite collaboration avec le personnel du collègue et les officiels de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin ont fait appel au collectif de Wall Art St Martin pour réaliser une fresque de peinture dont le thème est axé sur la préservation de la faune et la flore marines.

Les éco-délégués sont des élèves du collège élus par leur classe qui s’emparent de la question écologique (gaspillage alimentaire, tri sélectif, biodiversité, ramassage des déchets) et mènent de actions au sein de leur établissement pour conscientiser les autres élèves aux gestes respectueux envers notre planète. Le thème choisi ici est la préservation de la faune et la flore marines qui est mise en lumière… et en couleurs. C’est désormais dans l’entrée du collège que l’on peut admirer cette pièce artistique signée Lily Hinckfoot @lilysnotanartist et @ayoarq, œuvre dont le mariage des couleurs et la finesse des traits vous plongent instantanément dans l’ambiance aquatique sublimement reproduite sur le mur de l’école. Le message est aussi clair que fort de sens : « Protégeons notre environnement, commençons aujourd’hui, continuons demain ». Saluons cette initiative qui est encore une belle façon de mettre à l’honneur les talents saint-martinois pour servir une cause plus importante que jamais. _Vx