STREET ART : Trois nouvelles fresques égaient les rues de Saint-Martin

Le collectif de Wall Art St Martin @wallartstmartin a encore frappé, au grand plaisir des petits et des grands. Le talent de ces artistes ne faisait plus de doute, ils parviennent néanmoins à se surpasser. La famille s’agrandit et on s’en réjouit.

Située à l’Ecole Privée Victo Hugo (Concordia) et signée Lily Hinckfoot @lilysnotanartist, cette fresque est une invitation au voyage. Chacun des murs nous emmène d’un continent à un autre. Nul besoin de prendre l’avion pour faire le tour du globe, un coup d’œil suffit… sauf qu’on s’y attarde sans compter : les couleurs sont flamboyantes et les détails fascinants.

Allons à présent jusqu’à Baie Nettlé pour découvrir une peinture calligraphiée de la main de Benoit Delaporte aka @kultur.one. Le message est clair : One Love. L’artiste a le compas dans l’œil, rosace de lettres blanches sur fond bleu, votre imagination y lira ce qui lui plaira.

Terminons notre tour d’horizon peinturluré à Terres Basses pour la dernière œuvre en date de Wolf Art @wolf_sprayourway. Gigantesque tortue entourée de ses petites, Wolf revisite les couleurs d’origine pour nous proposer une palette chatoyante. Cette œuvre artistique nous plonge en mer tout en étant sur terre, sa beauté est à couper le souffle.

_Vx