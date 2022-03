ST. MAARTEN HEINEKEN REGATTA : L’effervescence était au rendez-vous de cette 42ème édition

La désormais célèbre course nautique qui a débuté en 1980 sous le nom de St. Maarten Regatta a refermé le chapitre de sa compétition de 2022 dimanche dernier après plusieurs jours de course effrénée et des navigateurs toujours heureux de participer à cette Régate de renommée internationale !

La St. Maarten Heineken Regatta a pour habitude d’installer son « village » au Port de Plaisance et la 42ème édition n’a pas dérogé à la règle. Après une annulation en 2021 pour cause de pandémie mondiale, les organisateurs étaient heureux de retrouver l’ambiance saint martinoise qui rend la compétition si unique. Avec un aménagement spécifique en cohérence avec les mesures sanitaires en application, le Regatta Village n’a pas désempli depuis le lancement de la compétition. Le village était plus étendu, les stands plus éloignés les uns des autres, permettant une circulation plus fluide des visiteurs et des navigateurs. Plusieurs aires pour déguster un des plats locaux ou se poser après l’effort d’une course avaient été installées sur les pelouses adjacentes à l’allée principale bordant le port. Un centre de dépistage au covid-19 s’est naturellement inclus dans le village repensé. Après chaque jour de course, la remise des prix avait lieu sur la scène surélevée qui trônait au centre de la place de port de plaisance. Scène qui a vu défiler de nombreux groupes de musique aux sons caribéens qui résonnaient dans tout le village. À chaque fin de journée, toutes les équipes participantes, ainsi que les spectateurs, sympathisants et curieux, se sont réunis autour d’un verre dans l’attente des résultats des lauréats quotidiens dans les différentes catégories de bateaux, ravis de pouvoir retrouver l’accueil chaleureux propre à la Heineken Regatta. Une skipper français nous a témoigné sa joie d’être là : « c’est si bon de revenir ici, après l’année 2021 catastrophique, on avait qu’une envie, c’était de reprendre la route, les airs et la mer jusqu’à votre île. Cette course est une de mes préférées, il y a une ambiance ici, on se sent à la maison, ça fait du bien d’être de retour ! ».

Un navigateur polonais nous a quant à lui partagé son attachement particulier à la Heineken Regatta : « cette course, outre le fait que l’environnement est incroyable et les paysages paradisiaques, elle est unique, je n’ai jamais ressenti autant de solidarité entre les équipes. Ça reste une compétition avec des gagnants et des perdants, mais quand on rentre à terre en fin de course, on est une grande famille. » _Vx

