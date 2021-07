St Maarten entame sa dernière semaine de vaccination de masse

Deux journées de vaccination sans rendez-vous suivront la fermeture des centres de vaccination en fin de semaine.

Les autorités sanitaires de Sint Maarten encouragent les personnes non vaccinées à se rendre dans les vaccinodromes de la partie hollandaise, précisant que ces centres proposant le vaccin Pfizer sans rendez-vous fermeront d’ici la fin de la semaine.

Le Belair Community Center est ouvert depuis mardi jusqu’à jeudi de 8h30 à 16h30. The Collective Prevention Service (CPS) au Vineyard Office Park est également ouvert depuis mardi et ce jusqu’à vendredi de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16 heures.

Deux opérations finales et ponctuelles de vaccination seront organisées vendredi et samedi à des lieux et horaires qui seront prochainement communiqués.

Le 26 juillet, 55 cas actifs étaient recencés dans la partie sud de l’île et placées à l’isolement à leur domicile. Aucun patient covid n’était hospitalisé et le nombre total de décès dus à l’épidémie restait à 34. Sint Maarten s’est fixé pour objectif d’atteindre une couverture vaccinale de 85%, soit plus de 44 000 personnes vaccinées. “Près de 24 000 personnes sont vaccinées à Sint Maarten (soit une couverture vaccinale de 46%, ndlr) et sont désormais protégées contre le Covid-19. Le variant Delta, deux fois plus contagieux que l’Alpha, s’est répandu à Sint Maarten (et prédomine aujourd’hui dans les contaminations, ndlr). Comme ce variant cause des problèmes majeurs dans plusieurs pays, il est important de savoir que le vaccin Pfizer est efficace à 88% contre ce variant. C’est aussi évident car presque tous les cas actifs et patients hospitalisés font partie des personnes non vaccinées” indiquent les autorités de Sint Maarten.

Enfin, insistent-elles, “tandis que le fait d’être jeune et en bonne santé réduit les risques de développer une forme grave de la maladie, ce n’est jamais garanti. Il y a plusieurs exemples d’athlètes professionnels et de jeunes personnes en bonne santé qui ont dû être hospitalisés. Nous savons aussi que 10 à 20 % des personnes qui ont eu le Covid-19 subissent des séquelles à long terme et peuvent avoir des problèmes de santé mentale, de fatigue chronique, des lésions pulmonaires et la perte du goût et de l’odorat pendant des mois voire années après leur rétablissement ”.

Et d’encourager vivement les personnes de plus de 12 ans à se rendre dans les centres de vaccination cette semaine. “C’est seulement avec un nombre suffisant de personnes vaccinées que nous n’aurons pas à craindre une nouvelle flambée de l’épidémie et que Sint Maarten pourra redevenir à la normale” ont conclu les autorités de la partie hollandaise.

