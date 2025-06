Spotlight 2025 : Le salon qui s’affranchit des murs

Samedi dernier, les professionnels du territoire ont partagé leur savoir-faire et présenté leurs produits phares lors du salon Spotlight 2025, organisé par la CCISM.

Une quarantaine d’exposants, venue des quatre coins des Antilles, s’est donnée rendez-vous rue de la République, de 9h à 22h.

Pour sa 5ème édition, Spotlight a reçu des habitués du salon mais aussi de nouveaux participants.

Clarisse Cabit, venue du sud de la Martinique présente sa société Body Glow, fondée en avril dernier : “Étant atteinte d’endométriose, je propose des solutions naturelles pour celles qui souffrent de ballonnements, de douleurs ou même d’anxiété”.

Alexandra Malinur présente aussi, pour la première fois, ses créations aux locaux. Il y a 10 ans, elle lance Mad Lady, spécialisé dans la maroquinerie et accessoires, en Guadeloupe : “J’en avais marre du salariat et je venais d’accoucher de mon deuxième bébé. J’ai commencé à confectionner des accessoires pour bébé et ça a marché. Alors, j’ai décidé d’en fabriquer pour tout le monde”.

Du côté de Saint-Martin, Joy Carty, co-fondatrice de Soualiga Slangs, met en avant la culture locale et plus précisément l’anglais saint-martinois. C’est grâce à Spotlight que l’entreprise, créée en 2020, se forge une notoriété : “Ce salon est un incontournable pour les entrepreneurs du territoire. Chaque année, nous organisons nos vacances en fonction de l’événement !”. Bilan de la journée ? Malgré une affluence modérée, elle a su rester animée et engageante du matin au soir. _LM