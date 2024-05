SPOTLIGHT 2024 : Plus de 600 visiteurs à la 4ème édition

Succès confirmé le 25 mai dernier à la CCISM pour la 4ème édition de Spotlight, le rendez-vous du shopping 100% local.

Avec 642 visiteurs, 32 exposants et 4 animations de choix, la CCISM peut se réjouir de cette journée mettant en lumière l’artisanat saint-martinois : « Nous sommes vraiment ravis de cette 4ème édition. En moins de 4 ans, nous avons triplé le nombre d’exposants ! La demande est tellement forte que nous envisageons déjà un format plus grand pour nos 5 ans en 2025. Cet événement montre à quel point notre tissu économique a besoin de ce genre d’espace de vente temporaire » confiait Stéphanie Gombs, responsable Appui aux Entreprises, à l’origine de Spotlight. Enthousiasme partagé par les visiteurs qui découvraient de nouveaux produits avec le bonheur d’acheter local. Du côté des exposants, certains avaient déjà connu l’expérience Spotlight quand c’était la première fois pour d’autres mais tous sont unanimes sur l’organisation impeccable de l’évènement. Prêt-à-porter, cosmétiques, accessoires, bijoux, services, spécialités culinaires, il y en avait pour tous les goûts, au grand bonheur de tous. _Vx

>> Rencontre avec deux exposantes à Spotlight

ArmelleB

« Je tourne des stylos en bois, bois que je récupère soit dans les menuiseries quand ils ont des chutes, soit auprès de quelques jardiniers qui font des élagages. Après je débite en carrelé que je laisse sécher et je le façonne avec mon tour à bois et mes outils. Il faut compter à peu près trois heures pour réaliser un stylo. Je propose du stylo bille, Parker, roller ou plume. Ca fait presque un an que je suis ici à Saint-Martin, j’ai fait une reconversion professionnelle après 20 ans comme banquière. Au vu de la grande demande pour mes stylos en bois que je créais dans le cadre de mon loisir, je me suis formée et lancée. C’est ma 1ère fois à Spotlight, pour me faire connaître et mettre en avant le savoir-faire saint-martinois, je suis très contente d’être là ! » _Armelle

Instagram : ArmelleB.fr – 06 71 89 04 15 – contact@armelleb.fr – www.armelleb.fr

HADHARAH

« Ce n’est pas notre première fois à Spotlight, je suis ici avec mon amie Christela (Bonfils) qui crée, produit et vend en ligne des bijoux, des pochettes, des bandeaux, tout est fabriqué ici à Saint-Martin. Nous proposons aussi des boucles d’oreilles en bois et des objets personnalisés. Cela fait plus de six ans maintenant que nous fabriquons nos créations en utilisant du bois naturel. Avec une version plus légère, nous confectionnons des sacs et des lampes que vous pouvez personnaliser avec les mots de votre choix. Nous sommes toutes les deux autodidactes et ravies d’être de retour ici pour que les visiteurs découvrent les talents de Saint-Martin et que tout le monde soutienne le commerce local. » _Liezette Illis

Instagram : HADHARAH.SXM – 06 90 55 31 60 – hadharah@live.fr

