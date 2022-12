SPORTS MECANIQUES : Du spectacle toujours et encore au MotoCrossPark de Bellevue dimanche 4 décembre !

Tous les fans de sports mécaniques seront à coup sûr au rendez-vous de ce dimanche 4 décembre à l’occasion du 2ème événement «Race Day» Saison 2, organisé par le club SxmMotoCross.

Les pilotes de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de la Guadeloupe, qu’ils soient enfants, ados et adultes, débutants, ou pros, feront des démonstrations sur motos et quads.

Les inscriptions débuteront de 8h00 à 8h30, suivies d’une séance d’échauffement, et du traditionnel briefing des coureurs.

L’entraînement des enfants commencera à partir de 8h45, avec la catégorie PIWI, ainsi que des séries A et B (Ados et Elite).

Les choses sérieuses commenceront à 10h30 avec la première course de la journée. Sensations fortes garanties pour les spectateurs mais aussi et surtout pour les pilotes !

Comme d’habitude, un service de restauration sera assuré sur place. _AF

