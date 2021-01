SPORT & NAUTISME / Découverte des Activités de Plein Air (DAPA) : bilan de la session de décembre 2020

La première édition du dispositif DAPA à destination des enfants saint-martinois a été un franc succès. 131 enfants sur 6 demi-journées ont pu participer aux 3 activités sportives proposées et encadrées par des professionnel·le·s : découverte de la mer (natation), voile (/kayak) et Beach Tennis.

Petite piqûre de rappel : DAPA est un projet initié par l’association du Club Nautique (CNSM) suite à l’appel à projet lancé par la DJSCS et visant à garantir un accès quotidien au sport pour les enfants. Ce dispositif incluait la distribution à 200 enfants de Saint-Martin (dont 60% issus des quartiers de la politique de la ville), âgés de 7 à 14 ans, un carnet de 10 bons d’une valeur totale de 200€, afin de découvrir un maximum d’activités nautiques et de plein air, mais aussi pour continuer de les pratiquer en toute autonomie auprès des associations partenaires du projet. 121 enfants sont soit issus de l’école élémentaire Clair St Maximin à Quartier d’Orléans, l’école primaire Marie-Amélie Leydet à Concordia, l’école primaire Aline Hanson de Sandy Ground, du Collège Soualiga à La Savane ou du Collège Mont des Accords à Concordia. Les 10 autres enfants ont bénéficié de cette formidable initiative grâce à l’intervention de la CAF de Saint-Martin. Un lieu unique, Friar’s Bay, regroupait les 3 activités encadrées par Erwan (maître-nageur-sauveteur), Otis et Julien (BNSSA), Marine (DOLCE-BAFA), le club de voile de Friar’s Bay et Virginie du KKO Beach Club. Tous les enfants ont reçu un diplôme du Pingouin validant leur comportement face à la mer (mettre la tête sous l’eau, faire la planche, enfiler un gilet de sauvetage, etc). Alors que le transport des enfants vers le lieu d’activité ne faisait pas partie initiale du projet, l’équipe de DAPA, menée d’une main de maître par Elodie Vaglio et Nika Shillingford, l’a rajouté à son carnet de promesses, et en tout gratuité s’il vous plait. Vivement la 2ème édition… très prochainement. Longue vie à DAPA. _Vx