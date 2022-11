SPORT & NAUTISME : 186 enfants visitent Pinel grâce au DAPA

Cette nouvelle édition du dispositif de Découverte des Activités de Plein Air (DAPA) a repris place sur l’île de Pinel le temps de trois journées fin de semaine passée, permettant ainsi à des enfants de 7 à 14 ans aux moyens limités d’explorer une autre île et de participer à de nombreuses activités sportives en extérieur.

Le dispositif DAPA organisé par le Club Nautique de Saint Martin (CNSM) et soutenu par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) permet à des enfants en situation de précarité d’accéder à des activités sportives et de plein air dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. La première édition à Pinel s’était tenue le 2 novembre 2021 avec grand succès. Encore cette année, l’expérience DAPA a fait la joie des enfants, émerveillés à l’idée de prendre le bateau. Chaque matin vers 8h, un bus se rendait dans une des écoles ayant répondu à l’invitation du CNSM pour embarquer des dizaines d’enfants, direction l’embarcadère de Cul-de-Sac.

79 jeunes de Quartier d’Orléans le mercredi 2 novembre, 43 jeunes de Concordia et 16 de Sandy Ground le jeudi 3 et enfin, 48 autres jeunes de Sandy Ground le vendredi 4, ce sont presque 200 enfants qui ont participé, répartis en 7 groupes. Le vendredi, la directrice de l’association Five B et 6 jeunes en formation BAFA ont rejoint l’équipe DAPA sur l’îlet voisin afin que ces derniers puissent encadrer les enfants lors des activités dans le cadre de leur évaluation en tant que futur animateur. Et les activités furent nombreuses : la découverte de Pinel avec les représentants de la Réserve Naturelle, le kayak et le paddle, l’exploration des fonds marins, la baignade sous la surveillance d’un nageur-sauveteur et d’un membre formé aux Premiers Secours, sans oublier les activités terrestres comme le football, le rugby, le volley et nouveauté : l’atelier danse. Un petit déjeuner, un déjeuner et un goûter sont venus compléter cette magnifique journée pour les enfants qui ont regagné le territoire de Saint-Martin avec un sourire encore plus grand. _Vx

