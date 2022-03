SPORT : Journée d’handisport ce samedi au stade Vanterpool

Plusieurs associations de l’île se sont réunies afin d’organiser des évènements sportifs adaptés aux enfants en situation de handicap. La première édition baptisée « Handynamique » aura lieu ce samedi 19 mars de 9h à 14h à la Halle des Sports de Marigot, mise gracieusement à disposition par la Collectivité.

Ce nouveau projet financé par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES), Motorworld, la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et l’Union Sportive de l’Enseignement Primaire (USEP), a été présenté à la presse mardi dernier. Portée par la Ligue de Football de Saint Martin (LFSM), cette initiative inter-associative a pour objectif de valoriser les enfants à mobilité réduite au travers d’ une journée d’initiation à plusieurs pratiques sportives. Vu le manque cruel de structures adaptées et d’actions facilitant les interactions entre personnes valides et à mobilité réduite, en particulier les enfants, Aristide Conner, président de la LFSM, n’a pas caché son enthousiasme face aux journalistes. Le conseiller technique de la LFSM, Gilles Petit, a ensuite pris la parole pour décrire le programme de cette journée « Handynamique » sur laquelle plusieurs associations se sont greffées : des ateliers de découverte seront organisés dans la halle du stade où 50 enfants (et/ou adultes) en situation de handicap pourront s’essayer au futsal (LFSM), au basket (Backayard), à la boxe (ABC intersports), au surf sur pelouse (Windy Reef) et au matelotage/wing (Wind Adventures). Une tyrolienne sera même installée spécialement pour l’occasion.

Les 50 participants ont été invités à participer à « Handynamique » par le biais des associations Tournesol et Cobraced, SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile) et l’USEP. Des éducateurs spécialisés seront présents pour les enfants qui requièrent un encadrement particulier. La présence des parents est demandée pour les autres. L’évènement est ouvert à tous les enfants valides ou à mobilité réduite qui n’auraient pas encore été inscrits via une des quatre structures. Un goûter sera distribué vers 11h ainsi qu’un sac de goodies et un T-shirt, qui fera un joli souvenir en attendant la prochaine édition axée sur les sports nautiques qui sera portée par l’association Métimer en mai prochain. _Vx

Inscription pour les bénévoles :

https://forms.office.com/r/VGjusmZ8cs

Infos : +590690743522

communication@saintmartinfootball.org

Facebook : Smfa Saint-Martin

