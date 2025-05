SPORT – ÉVÉNEMENT : Retour sur une journée inoubliable au Friendly Padel Club

Le samedi 24 mai, Saint-Martin a vibré au rythme du Grand Tournoi P500 au Friendly Padel Club, une journée exceptionnelle placée sous le signe du sport, de la fête et de la convivialité, qui a rassemblé plus de 900 visiteurs.

Les passionnés de sport et de fête ont répondu présents tout au long de la journée et se sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse, profitant à la fois des performances sur les courts et des nombreuses animations proposées par l’organisation. Le public, au rendez-vous du matin jusqu’à tard dans la nuit, a largement contribué à la réussite et à l’énergie communicative de cet événement. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement, encouragé les joueurs, partagé un moment en famille ou entre amis, et apporté leur enthousiasme.

Dès l’aube, les passionnés de padel ont assisté aux derniers affrontements de la compétition. En soirée, les matchs décisifs ont tenu toutes leurs promesses : Maxime Moreau et Jérôme Inzerillo se sont imposés en finale, décrochant deux montres Bell & Ross d’une valeur totale de 8000€. Gautier Boutel et Baptiste Fabre ont terminé à la seconde place remportant un gain de 1000€, suivis de Kévin Rivière et Dimitri Contout, vainqueurs de la petite finale, repartis avec deux billets d’avion Air Antilles.

Mais l’événement allait bien au-delà du sport. Les matchs qui ont rythmé la journée ont été clôturés par une soirée à l’ambiance divertissante et électrisante orchestrée par le Rainbow Café qui a transformé le site en un véritable écrin festif à ciel ouvert avec une belle programmation musicale. Tout était réuni pour faire de cette nuit un moment d’exception. Kate Ozz, Peter Sweet, Soleben et Vito ont enchaîné les sets dans une atmosphère électro chic envoûtante, qui a fait vibrer Saint-Martin jusqu’à 2h du matin.

Un immense bravo aux organisateurs, à toutes les équipes du Friendly Padel et au Rainbow Café pour cette journée et cette belle soirée qui resteront gravées dans les mémoires.

Un événement complet, fédérateur et mémorable, qui marque sans conteste un tournant dans la vie festive et sportive de l’île. Bravo à tous !