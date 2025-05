SPORT / CTOS SBSM : Une nouvelle équipe élue pour un sport éthique

Réunis en assemblée générale mercredi dernier, les membres du Comité Territorial Olympique et Sportif Saint-Barthélemy–Saint-Martin (CTOS SBSM) ont entériné une nouvelle dynamique.

Après une première année intense en projets et en émotions, les participants ont approuvé les comptes 2024 en présence du comissaire aux comptes et validé l’élection du nouveau bureau exécutif sur une liste unique, baptisée “Ensemble pour un sport éthique”.

Aurélie Soucy est élue présidente du CTOS SBSM, elle succède à Alain Gros-Desormeaux. Virginie Carien devient secrétaire générale, secondée par Rachel Massi. Erwan Lenormand est confirmé au poste de trésorier, et Patrick Trival assure la fonction de trésorier adjoint.

La nouvelle équipe comprend également quatre vice-présidents par chaque comission sportive : Pascal Peuchot pour les politiques publiques et le haut-niveau, Angélique Armougom pour la santé et le bien-être, Andy Armongon pour l’éducation et la citoyenneté, et Jean-Pierre Crochepierre pour la professionnalisation. Le conseil d’administration accueille quatre nouveaux membres élus : Chantale Thibaut de Maison Sport Santé, David Blanchard, Osé Saint-Louis-Gabriel et Clarisse Félix.

L’assemblée a aussi permis de dresser un bilan des actions menées par les commissions depuis la création du CTOS SBSM dont la direction est assurée par Peggy Oulerich dont le relais de la flamme olympique, la soirée des champions, les Jeux des Îles, les formations et l’accompagnement des jeunes talents. Autant d’initiatives saluées comme un tremplin pour un avenir sportif plus structuré et fédérateur dans les deux îles. _Vx

