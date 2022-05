SPORT : 90 enfants réunis lors de l’Handisplash au Galion

Fier du succès de la première édition en mars 2022 au stade Vanterpool, le projet « Handynamique » a réitéré l’exploit en s’installant samedi dernier sur la plage du Galion avec « Handisplash » et un focus sur les sports nautiques.

Pour rappel, « Handynamique » est un projet financé par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES), Motorworld, la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et l’Union Sportive de l’Enseignement Primaire (USEP) qui réunit plusieurs associations de l’île afin d’organiser des évènements sportifs adaptés aux enfants en situation de handicap. La première édition de cette initiative inter-associative était portée par la Ligue de Football de Saint Martin (LFSM). Cette fois, c’est Metimer qui organisait l’évènement, baptisé « Handisplash » pour sa référence aux sports liés au nautisme. Une trentaine d’enfants valides ont rejoint les soixante enfants en situation de handicap afin de faciliter les interactions entre personnes valides et à mobilité réduite et de s’essayer, ensemble, à des sports tels que le surf (SXM Surf Club), le paddle (Wind Adventures), la natation / baignade (avec la présence de Wendy Gumbs du service des Sports de la Collectivité), le paddle yoga, le beach tennis (Kakao Beach-Club) et le beach soccer (Ligue de football) avec, pour les enfants, une liberté totale dans le choix de l’activité et du temps consacré. Un déjeuner et une collation ont été distribués par l’équipe organisatrice et les bénévoles. Les enfants en situation de handicap ont été invités à participer à « Handisplash » par le biais des associations Tournesol et Cobraced, SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile) et l’USEP. Des éducateurs spécialisés étaient présents pour les enfants qui requièrent un encadrement particulier. De 9h à 14h, la plage du Galion vibrait sous les cris enthousiastes des enfants. Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint Martin s’est rendu sur les lieux pour rencontrer les organisateurs et saluer un projet comme « Handynamique » vu le manque de structures adaptées pour les enfants en situation de handicap. La troisième édition dont le thème n’est pas encore confirmé est déjà en préparation. _Vx

