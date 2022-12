Spectaculaire accident à Grand-Case : plus de peur que de mal

Dimanche dernier, aux alentours de 8 heures, les pompiers et les gendarmes sont intervenus à Grand-Case pour un accident de la circulation impliquant deux véhicules.

Vitesse excessive, défaut de maîtrise du véhicule ? Une enquête de gendarmerie a été ouverte dimanche matin pour déterminer les causes de l’accident spectaculaire qui s’est produit en tout début de matinée. D’après nos informations, deux voitures sont entrés en collision. Le véhicule qui a été percuté par l’arrière a fini sa course dans le fossé. Si le choc a été violent, aucun blessé grave n’est à déplorer. Seule une personne, légèrement blessée dans la collision a été prise en charge par les pompiers et transportée au centre hospitalier Louis-Constant Fleming. _AF

