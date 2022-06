SPECTACLE: Vivement les vacances… au théâtre

Alors que le marathon des spectacles de fin d’année touche à sa fin, la compagnie des Apatrides présente, pour clôturer la saison des ateliers théâtre, le spectacle « Vivement les Vacances ! ».

Douze adultes ayant suivi l’atelier théâtre d’Audrey Duputié sur l’année académique interpréteront des personnages aux traits de caractère appuyés en faisant un clin d’œil à l’éducation vu que « Vivement les vacances ! » prend scène dans une école, environnement propice aux situations de comédie et d’interactions détonantes.

Le public suivra le temps d’une représentation unique ce samedi 25 juin à 19h30, les déboires des protagonistes de cette petite école primaire de province. Entre les enseignants hauts en couleur, la directrice en plein dépression, les élèves plus cancres que jamais, le maire radin et les parents d’élèves pires que leurs enfants, ça promet de belles performances. Pour interpréter ce beau monde, les spectateurs retrouveront Cécile Vargas-Dormoy, Clarisse Lauga, Laurence Prieto, Fabienne Deparis, Noémie Chiche, Kate Richardson, Florence Siemiatkowski, Shiva Ada, Denis Morandeau, Edouard Maussion, Hatarith Khieu et Joël Francini. « Vivement les vacances ! » est un spectacle adapté pour l’occasion et, évidemment, mis en scène d’une main de maître par Audrey Duputié. Le public se pressera pour apprécier le jeu des comédiens adultes en herbe, qui n’hésiteront pas à montrer leur talent pour, qui sait, réveiller des vocations dans la salle. Les bienfaits du théâtre sont nombreux, cela n’était déjà plus à prouver en tant que spectateur, et cela va sans dire pour tout.e participant.e à un atelier théâtre, que l’on soit enfant, adolescent ou adulte. Le théâtre est un outil de développement incroyable pour chaque personne. Il permet non seulement d’aider à optimiser la créativité, de mieux gérer le stress voire d’en faire abstraction, de lever certaines inhibitions qui peuvent être handicapantes au quotidien et la pratique du théâtre apprend à vivre ensemble, faire partir d’un atelier théâtre est une aventure collective que les adultes de l’atelier d’Audrey nous prouveront sur la scène du théâtre de la Chapelle ce samedi 25 juin. _Vx

Une représentation unique :

le samedi 25 juin à 19h30

Billetterie ouverte au théâtre tous les soirs de 18h à 19h (sauf samedi et dimanche)

Infos : 06 90 55 87 44 – www.theatresxm.fr

