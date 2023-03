Spectacle son et lumière au Fort Louis : à ne manquer sous aucun prétexte !

A partir de ce vendredi 10 au dimanche 12 mars, de 19 heures à 21 heures, les résidents et touristes de passage sur l’île sont conviés à admirer le Fort Louis qui sera illuminé grâce à la création artistique de David Gumbs intitulée « Ethno Spirits ».

« Double lauréat de Mondes Nouveaux à la fois pour Saint-Martin et la Martinique, David Gumbs nous ouvre à son imagination toujours plus déroutante où visible, invisible et imaginaire s’invitent au grand bal de la création visuelle et sonore », souligne la COM.

Une aventure sensorielle, exceptionnelle et éphémère créée et menée par David Gumbs, artiste multimédia.

Soyez au rendez-vous de l’Art, soyez au cœur de la création numérique ! _AF

