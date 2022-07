SPECTACLE : Joséphine Baker mise à l’honneur par les élèves de l’école Siméonne Trott

Grâce à un partenariat avec le club de radio du Collège du Mont des Accords, les petits élèves de l’école Siméonne Trott ont présenté une comédie musicale retraçant la vie de la célèbre Joséphine Baker dans la salle de spectacle du collège.

Projet théâtral porté par Madame Creusot, enseignante de grande section de l’école maternelle Siméonne Trott, et Martine Magnier, directrice du même établissement, cette initiative a été financée par la Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle (DAAC) de Guadeloupe ce qui a permis l’intervention en classe, tout au long de l’année scolaire, de deux comédiennes du théâtre de la Chapelle, Virginie Contiès et Georgina Cornely. L’aventure théâtrale a débuté avec le projet « Théâtre en Herbe » qui avait pour objectif de permettre à une classe de grande section de découvrir le pouvoir et les bienfaits du théâtre, en assistant tout d’abord, en décembre dernier, au spectacle “Bernard, l’hermite qui ne voulait pas de coquille”, grand succès au théâtre de la Chapelle.

Au fil de l’année académique, d’autres classes se sont greffées à ce projet ambitieux en assurant les chants, les danses, les chorégraphies et la création des décors et des costumes. Pas moins de 114 élèves, ce qui représente la moitié de l’école maternelle Siméonne Trott, ont participé à la comédie musicale « Joséphine ». Le thème n’a pas été choisi par hasard, figure emblématique, artiste éprise de liberté, résistante, militante des droits civiques, mère de famille et femme engagée contre le racisme aux Milandes qui a fait son entrée au Panthéon en novembre dernier, la grande danseuse au parcours de vie atypique prône des valeurs chères à la directrice de l’école, Martine Magnier. Cette création originale est le fruit d’un travail commun entre les enseignants, les comédiennes et les enfants. Durant plusieurs mois, les activités artistiques et culturelles basées sur la connaissance, l’estime de soi et des autres ont été au cœur du processus de création de la comédie musicale. Les enfants, quelque peu timides au départ, se sont révélés au fur et à mesure des répétitions, suscitant peut-être de grandes vocations. Le spectacle en lui-même présentait les différents tableaux de la vie de Joséphine Baker dont son enfance difficile, sa passion pour la danse, sa carrière à Paris, sa participation dans la Résistance en tant qu’agent de contre-espionnage, son militantisme auprès de Martin Luther King, jusqu’à sa ruine et son décès. Le temps d’un spectacle que les parents ont dégusté avec fierté, les élèves de l’école Siméonne Trott, épanouis et heureux, ont rendu à Joséphine Baker un hommage proportionnel à sa grandeur d’âme. _Vx

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui